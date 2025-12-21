AKTUELNO

Beograd

Pripremite se na vreme: Danas isključenja struje u delovima šest beogradskih opština

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima šest beogradskih opština.

Spisak isključenja struje:

Stari grad 14:00 - 16:00

ČIKA-LjUBINA: 14, VASE ČARAPIĆA: 13,

Stari grad 09:00 - 17:00

DUNAVSKI KEJ: 46,

Palilula 17:00 - 19:00

PUT ZA ADA HUJU: BB,

Savski venac 09:00 - 15:00

BUL VOJVODE MIŠIĆA: 20-22,

Čukarica 09:00 - 15:00

PAŠTROVIĆEVA: 2-8 a,1-3,7-13,23-25, POŽEŠKA: bb,2-4A,1-19, SLUŽBENI PUT: 2A,1-5,

Novi Beograd 01:00 - 05:00

BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 165V,

Novi Beograd 09:00 - 16:00

BULEVAR NIKOLE TESLE: ,BB,2a,

Zemun 09:00 - 16:00

BULEVAR NIKOLE TESLE : 2B

Detaljna prognoza vremena za naredne dane: Meteorolozi upozorili na OVU pojavu, a evo kad se očekuje SNEG

