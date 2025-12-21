Zemun bez vode u utorak od 9 do 18 sati! Evo koje ulice ostaju suve…

Stanovnici Zemuna u utorak, 23. decembra, od 9 do 18 sati ostaće bez vode zbog radova na vodovodnoj mreži.
Zbog puštanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” najavilo je da će u utorak, 23. decembra, od 9 do 18 časova, bez vode ostati potrošači u ulicama Široki put, Vojvode Novaka, kao i u svim pripadajućim sporednim ulicama.
Za najnužnije potrebe građanima će biti obezbeđene autocisterne sa pijaćom vodom.
Iz preduzeća apeluju na stanovnike da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Za dodatne informacije građani se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona 0800 11-00-11. Detalji o planiranim radovima i kvarovima dostupni su i na zvaničnom sajtu www.bvk.rs.
Autor: Dalibor Stankov