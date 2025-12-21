Deci iz Vojvode Stepe stigli paketići: Vatrogasci započeli praznično darivanje (VIDEO)

Za decu iz sela Vojvoda Stepa, praznično darivanje je već počelo, zahvaljujući lokalnim vatrogascima.

Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva iz tog mesta pobrinuli su se za mališane i već danas im, u kostimama Deda Mraza, podelili paketiće.

Oni su se kroz selo Vojvoda Stepa vozili službenim vozilima, koja su prethodno ukrasili novogodišnjim lampicama i srpskim trobojkama, a snimak je objavljen na Instagram stranici 192_rs.

Njihov gest oduševio je korisnike ove društvene mreže.

"Svaka čast ljudi, hvala vam za svaki osmeh na dečijem licu", "Bravo, da je više takvih", "Ponos našeg sela", glase samo neki od komentara.

Autor: D.Bošković