AKTUELNO

Beograd

Deci iz Vojvode Stepe stigli paketići: Vatrogasci započeli praznično darivanje (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Unsplash.com ||

Za decu iz sela Vojvoda Stepa, praznično darivanje je već počelo, zahvaljujući lokalnim vatrogascima.

Pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva iz tog mesta pobrinuli su se za mališane i već danas im, u kostimama Deda Mraza, podelili paketiće.

Oni su se kroz selo Vojvoda Stepa vozili službenim vozilima, koja su prethodno ukrasili novogodišnjim lampicama i srpskim trobojkama, a snimak je objavljen na Instagram stranici 192_rs.

Njihov gest oduševio je korisnike ove društvene mreže.

"Svaka čast ljudi, hvala vam za svaki osmeh na dečijem licu", "Bravo, da je više takvih", "Ponos našeg sela", glase samo neki od komentara.

Autor: D.Bošković

#Vatrogasci

#darivanje

#deca

#paketici

#vojvode stepe

POVEZANE VESTI

Hronika

POŽAR KOD BAJINE BAŠTE STAVLJEN POD KONTROLU - Uprkos teškom terenu, vatrogasci su uspeli!

Lifestyle

Roditelji koji kupuju PREVIŠE POKLONA svojoj deci često kasnije uočavaju OVA 3 PROBLEMA

Domaći

Upravo na Pinku! Gledajte božićni ''Premijera - Vikend specijal'', Saša Matić u studiju kod Bojane i Nemanje!

Društvo

Besplatni novogodišnji paketići: GO Novi Beograd produžila prijave!

Društvo

PRVI SNIMAK POŽARA KOD KLADOVA: Uvedena vanredna situacija, vatra guta oko 150 hektara zemlje! Sve raspoložive jedinice na terenu

Hronika

Saobraćajka u Vojvode Stepe: Povređena devojka (22), reagovala HITNA POMOĆ