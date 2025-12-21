AKTUELNO

Beograd

OVA LINIJA MENJA TRASU OD SUTRA Saobraća drugim putem do 28. decembra

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Beoinfo ||

Izmena režima rada autobuske linije 67 zbog radova na tehničkom regulisanju u Bulevaru Mihajla Pupina počinje sutra i biće aktivna do nedelje, 28. decembra, saopštilo je JKP Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd".

Tokom radova doći će do zauzeća kolovoza krajnje leve saobraćajne trake i razdelnog ostrva u Bulevaru Mihajla Pupina - u smeru ka opštini Novi Beograd, na potezu od ulaza u Palatu Srbija do ulice Antifašističke borbe, pri čemu će biti onemogućeno skretanje ulevo iz Bulevara Mihajla Pupina u ulicu Antifašističke borbe.

Vozila javnog gradskog prevoza na liniji 67 će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati Bulevarom Mihajla Pupina, Milentija Popovića, Bulevarom Zorana Đinđića, Antifašističke borbe i dalje redovnom trasom. Tokom radova, koje izvodi JKP "Beograd put", privremeno će biti ukinuta stajališta "Šest Kaplara", "Palata Srbija" i "Blok 26" u smeru ka periferiji za liniju 67. Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta javnog prevoza.

Autor: D.Bošković

#28. decembar

#Decembar

#Saobraćaj

#izmene

#linija

#trasa

POVEZANE VESTI

Beograd

Od sutra pa sve do 15. decembra OVA linija gradskog prevoza u Beogradu menja trasu

Beograd

Zatvara se deo jednog od NAJVEĆIH bulevara u Beogradu: Linija 12 menja trasu – evo koje ulice treba da IZBEGAVATE narednih dana!

Beograd

VIŠE OD 10 LINIJA MENJA TRASU: Promena režima rada javnog prevoza u Bulevaru Zorana Đinđića

Beograd

OVA ULICA U BEOGRADU OD SUTRA SE ZATVARA: Čak 15 linija GSP menja trasu, a u ovom delu grada kreću HITNI radovi

Beograd

OD 22 SATA DO SUTRA Izmene u prevozu u ovom delu Beograda! Ovo je detaljan spisak

Beograd

HITNO SE ZATVARA DEO OVE ULICE U CENTRU BEOGRADA: Jedna linija menja trasu, evo koliko će trajati