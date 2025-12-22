Otvorena Novobeogradska bajka: Devet dana zabave u Jurija Gagarina (FOTO)

Manifestacija „Novobeogradska bajka”, koja je juče svečano otvorena u Ulici Jurija Gagarina, trajaće devet dana – do 28. decembra, svakog dana od 12 do 20 časova.

Najmlađe posetioce očekuju vredne nagrade, saopšteno je iz Opštine Novi Beograd.

Već prvog dana deca su uživala u predstavama, bioskopu na otvorenom i kreativnim radionicama. Zahvaljujući saradnji Opštine Novi Beograd sa TV „Arena sport”, organizovan je i bogat sportski program – takmičenja u mini-fudbalu i košarci, kao i tradicionalne igre snage.

Manifestaciji je prisustvovala predsednica Opštine Novi Beograd Ivana Nikolić sa svojim timom. Ona je istakla da se „Novobeogradska bajka” organizuje drugu godinu zaredom i da polako postaje tradicionalni događaj na radost svih građana.

„Želimo da svi Novobeograđani sa događaja ponesu uspomene koje će dugo pamtiti. Među sadržajima za sve generacije su štandovi sa hranom, pićem i rukotvorinama – mesta okupljanja, uživanja i druženja. Pozivam sve sugrađane, goste i komšije da nam se pridruže, kako bismo Novu godinu dočekali na što lepši i radosniji način”, rekla je Nikolićeva.

Pored suvenira, hrane, pića i novogodišnjih ukrasa, svoje radove izložilo je i Udruženje osoba sa invaliditetom „I mi smo ovde”, koje je posetiocima predstavilo rukotvorine nastale pustovanjem vune.

Ceo devetodnevni program dostupan je na sajtu Opštine Novi Beograd, kao i na zvaničnom sajtu manifestacije Novobeogradska bajka.

Autor: Dalibor Stankov