Demanti GO Novi Beograd Odgovor na navode da GO Novi Beograd farba stubiće, trotoare, semafore i bandere u crveno-belu boju na području Bežanijske kose

Gradska opština Novi Beograd najodlučnije demantuje navode koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a kojima se neosnovano tvrdi da GO Novi Beograd farba stubiće, trotoare, semafore i bandere u crveno-belu boju na području Bežanijske kose.

- Želimo jasno i odgovorno da istaknemo da ovakve aktivnosti nisu u nadležnosti Gradske opštine Novi Beograd, te da su tvrdnje da „Opština vandalizuje Novi Beograd“ potpuno netačne i neprihvatljive. Posebno nas zabrinjava to što se ovakvim neistinitim objavama umanjuje značaj brojnih napora koje Opština ulaže kako bi, u saradnji sa građanima, unapredila kvalitet života i izgled javnog prostora na Novom Beogradu - navodi se u saopštenju i dodaje:

Gradska opština Novi Beograd uređenje javnih površina sprovodi isključivo na osnovu inicijativa građana. Kroz projekat „Eko patrola“, u proteklom periodu uklonjene su brojne divlje deponije na više lokacija, pri čemu je odneto i selektovano više hiljada kubika otpada. Očišćeni su grafiti na više od 50 lokacija, uklonjena je ambrozija i očišćene zelene površine koje nisu u nadležnosti javnih komunalnih preduzeća. Takođe, uređene su pasarele, prilazi zgradama i obnovljena oštećena stepeništa.

- Gradska opština Novi Beograd će i ubuduće nastaviti da pažljivo osluškuje potrebe svojih sugrađana i da, u skladu sa svojim nadležnostima, radi na stvaranju uređenijeg, lepšeg i bezbednijeg okruženja za sve. Podsećamo da se pojave farbanja u crveno-beloj boji beleže i na drugim lokacijama širom Beograda i da one nisu povezane sa aktivnostima Gradske opštine Novi Beograd - zaključuje se u demantiju GO Novi Beograd.

Autor: Jovana Nerić