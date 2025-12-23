AKTUELNO

Beograd

Beogradska hitna imala pune ruke posla: Skoro 150 intervencija, evo ko je najviše tražio pomoć!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Tokom noći ekipe Hitne pomoći u Beogradu imale su čak 147 intervencija, a od toga 15 na javnim mestima.

Kako je rečeno u ovoj službi, u noćnoj smeni dogodila se jedna saobraćajna nesreća, ali na sreću nijedna osoba nije povređena.

Najviše poziva upućivali su hronični bolesnici, koji su tražili medicinsku pomoć zbog pogoršanja svojih zdravstvenih stanja.Ekipe su bile angažovane širom grada, a intervencije su se kretale od hitnih slučajeva na javnim mestima do odlazaka na kućne adrese. Broj intervencija pokazuje da je noć bila izuzetno dinamična i da su lekari i tehničari imali pune ruke posla.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Hitna pomoć

#Hronični bolesnici

#Intervencije

#Saobraćajna nesreća

#Tanjug

#Zdravlje

#noćna smena

POVEZANE VESTI

Beograd

MNOGO POSLA ZA HITNU POMOĆ: Imali 150 intervencija tokom dana u Beogradu, od toga oko 50 na javnim mestima

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Burno na ulicama samo zbog njih: Lekari Hitne pomoći imali pune ruke posla

Beograd

Hitna imala pune ruke posla: Tokom noći u Beogradu bilo je 120 intervencija, evo ko se najviše javljao za pomoć

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Jedna osoba povređena u saobraćajnoj nesreći, za pomoć najviše zvali hronični pacijenti

Beograd

LEKARI U ŠOKU! BEOGRAĐANI SE NOĆAS MASOVNO OPIJALI: Hitna pomoć imala pune ruke posla

Društvo

Hitna pomoć imala pune ruke posla: Čak 111 intervencija u toku noći, evo ko se najviše javljao tražeći pomoć