Beogradska hitna imala pune ruke posla: Skoro 150 intervencija, evo ko je najviše tražio pomoć!

Tokom noći ekipe Hitne pomoći u Beogradu imale su čak 147 intervencija, a od toga 15 na javnim mestima.

Kako je rečeno u ovoj službi, u noćnoj smeni dogodila se jedna saobraćajna nesreća, ali na sreću nijedna osoba nije povređena.

Najviše poziva upućivali su hronični bolesnici, koji su tražili medicinsku pomoć zbog pogoršanja svojih zdravstvenih stanja.Ekipe su bile angažovane širom grada, a intervencije su se kretale od hitnih slučajeva na javnim mestima do odlazaka na kućne adrese. Broj intervencija pokazuje da je noć bila izuzetno dinamična i da su lekari i tehničari imali pune ruke posla.

Autor: Dalibor Stankov