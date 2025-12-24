STROGI CENTAR BEOGRADA DANAS JE BEZ STRUJE: Na spisku još i delovi ovih 5 opština

Šest beogradskih opština danas je na spisku za planirane elektro-radove.
Spisak isključenja struje
Zvezdara
08:00 - 12:00 ILINDENSKA: 10, MAJKE ANGELINE: 24-26,30,23-27, RUŽE JOVANOVIĆ: 20-32,19-23,27A, VOJE VELjKOVIĆA: 33-45, ŽABLjAČKA: 6-8,11-17,
Savski venac
09:00 - 16:00 OBLAKOVSKA: 41-43,
Grocka
09:30 - 12:30 Naselje UMČARI: KOVAČEVA: 2-10,1-11,27-31,
Obrenovac
10:00 - 12:30 Naselje OBRENOVAC: INDUSTRIJSKA ZONA: 1111BB, Naselje UROVCI: INDUSTRIJSKA: BB,18,24,11,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 32G, MARKOVAC: 1-1A,
Stari grad
09:00 - 12:00 Kralja Petra 13-15.
08:00 - 16:00 Opština: Aranđelovac, Naselje: Venčani , zaseok " Stara crkva ".
