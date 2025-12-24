DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Na spisku su ove 4 ulice

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 24. decembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Krfska (od Svetog Nikole do Dimitrija Tucovića),

Mariborska,

Mehmeda Sokolovića,

21. divizije (od Đurićeve do Krfske).

Potrošači u okolnim ulicama mogu osetiti umanjen pritisak vode. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: D.Bošković