DANAS BEZ STRUJE 4 BEOGRADSKE OPŠTINE: Isključenja počinju od 9 ujutru

Isključenja počinju od 9 časova ujutru.
Spisak isključenja struje
Zemun
09:00 - 16:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: 22,
Barajevo
10:00 - 12:00 Naselje BAĆEVAC: BRATSTVA I JEDINSTVA: 51B, Naselje MELjAK: IBARSKI PUT: 66, Naselje VRANIĆ: BOGOLjUBA MIHAILOVIĆA: 0-2D,6-18B,24-30,38,1-21,25-29,33A-35,39-53, BOŠKA JOKSIĆA: 2-12,1-5,9-21, BOŠKA POPOVIĆA: 2A-6,10-16,1-7, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2A-12A, BUKOVAČKA: 0D-2,8G-12B,18-20,1-9,13, ČEDOMIRA ĐOINČEVIĆA: 2A-10,14-26B,30,34-84,88B-120,1-11,15-35F,39-65A,69-81,85-105,109-125A, DRAGIŠE JELIĆA: 2-2A,6-8,12-38,42,394A,1-41, ĐURE MITROVIĆA: 2-34,38-40,46-48,1-3,7-9,13-17,21-35A,41-45A,49-49A,53-55, ILIJE JELIĆA: 2-6,1-3, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 0-34A,38-50,54-80B,84A-98A,102B,106-112B,116-176,180,184-192,196-210,214-220,1-91A,95A-107,111-115A,121-145,151A-159,163-173,177-189, LjUBIVOJA TRIŠIĆA-BUCE: 30-40, MAREVAČKA: 2-8A,14-20,1-3,7-19, MILANA MIJAILOVIĆA-MIĆE: 0-28,32-48,52-56,60-70,74-76,80,84-88,1-9A,13-29,33-57,63,67-69,75A-89, MILINKA JELIĆA: 0-2A,6-12,18,22-24A,28-44,1-19,23-37,41-51, MILIVOJA STAJKOVIĆA-MIĆE: 24-30A, MILIVOJA STEKIĆA: 4-28A,32,38-54,1-5A,9-27A,31-33, MILOŠA OBILIĆA: BB,2-10,14-16,1-7,11-21,25-29, MILOVANA JELIĆA: 13, MIODRAGA JOKSIĆA: 2A,6-16,20-24,28-34,1-7B,11B-23, MIODRAGA TODOROVIĆA: 2-4,8-16, OBRENOVAČKA: 2-4,8-10,14-18,26A,3-15,19-23, PAVLA POPOVIĆA: 2-14,18-36,40,48-50A,84C,1-13,17,21-25B, POP-BORINA: 2-4,8-16,1A-21,27-33,37, POSAVSKIH PARTIZANA: 57,63-67,71,75-77,81, PROLETERSKIH BRIGADA: 0-2,6-18B,22-54,1-7,11-33, RADNIČKA: 2-10A,14-18,1-33,81,825, RADOJA JOKSIĆA: 2,6-18,1-21, SLOBODANA TODOROVIĆA: 2-10A,14-18,3-11,15A-21,27-31,35-39, TIHOMIRA STEPANOVIĆA: 2-32,1-9, TRG P BORACA I ŽRT FAŠ TERORA: 0,1-11,15-17,
Obrenovac
09:00 - 17:00 Naselje Stubline: DORĆOLA: 158,168,172,176,161-167A,171-179,261, STUBLINE: 175, Naselje TRSTENICA: AŠKOVIĆA KRAJ: 52A-54A,66A,69A, DUBRAVE: 95, GORNjI KRAJ: 38,50,72,78-82,86-94A,100-102,110-112,116-120,126-132B,140,174,9,53-55A,69,73-73A,81-93,97A-103,107-109A,113-117,121-123A,131-133A,137,227, JARUGA: 76, JEVTIĆA KRAJ: 86B,75,81B, KALINČEVIĆA KRAJ: 26-30,144B,25-25B, KARIĆA KRAJ: 0,42A,56-58A,64-66,134A,150,65,109,127A, KOD DOMA: 26-30,46,134,186A,194,21C,27-29,37-37,127,135-137B,149,187-189,195,203, KOD ŠKOLE: 140A,37,133, MOJSILOVIĆA KRAJ: 4A-18,22-22A,26,1-5,9,13-19A,23-25, PREKO BARE: 0,24,28A-28B,32,36A-42,52-54A,58-60,66A-66C,7,19A,23A-27B,33-39G,43-49,53-61, SUVODANj: 0,200B-200C,197-197C,205,209, TANjA: 124,130,152G,182-190,194,200-202,25,125,159,181-181A,185-193,199A-201A, TRSTENICA NEMA NAZIV: 70,200,69-71,75,183,201, VIĆENTIĆA KRAJ: 126-128,127A, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 186A,169,
Mladenovac
09:00 - 15:00 Naselje BELjEVAC: BELjEVAČKA: 52, Naselje MARKOVAC: BELjEVAČKA: 38,23,29A, MARKOVAC: 4-4B,8A,14A,28-28A,1A,13A,
09:00 - 16:00 Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 6,10,14A,18,7-13,59, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, VELIKE GRANICE: , Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): JOVANA RISTIĆA: 16, NIKOLE PAŠIĆA: 52,62,53,57, STEVANA SINĐELIĆA: 10,13,19, UČITELjSKA: 2-8,16A-22,30-36,1-13A,25,29-55,59-61,65-67,
Autor: D.Bošković