AKTUELNO

Beograd

Bez vode sutra tri beogradske opštine – obezbedite zalihe na vreme!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija“ saopštilo je da će u petak, 26. decembra, deo potrošača u opštinama Vračar, Čukarica i Surčin ostati bez vode zbog planiranih radova.

Prema zvaničnom obaveštenju, potrošači u ulicama Save Tekelije (od Vilovskog i Timočke) i Vilovskog (od Save Tekelije do Celjske ulice) na Vračaru ostaće bez vode od 8.30 do 18 časova.

Istog dana, bez vode će biti i potrošači parne strane Požeške ulice (od Paštrovićeve do Ulice kneza Višeslava) u čukaričkom naselju Banovo Brdo, takođe u periodu od 8.30 do 18 sati.

U gradskoj opštini Surčin, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, potrošači u naselju Progar ostaće bez vode od 9 do 20 časova.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz „Beogradskog vodovoda i kanalizacije“ apeluju na građane da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: Dalibor Stankov

