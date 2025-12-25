NEVIĐENE GUŽVE u prestonici – strpljenje vozača na ivici pucanja!

Beograd je danas doživeo potpuni saobraćajni slom – tačno sedam dana pred Novu godinu prestonica je blokirana, a građani sate provode zarobljeni u automobilima.

Uključenje na Gazelu iz Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Milutina Milankovića pretvorilo se u pravi pakao – vozačima je potrebno i do sat vremena da se uključe na most. Prilazi Brankovom mostu su takođe kritični, gde se čeka i oko 45 minuta, dok se kolone jedva pomeraju.

Ništa bolja situacija nije ni u Novom Beogradu – ulica Milentija Popovića potpuno je paralizovana, saobraćaj se odvija puževim korakom. Slična slika je i na Autokomandi, gde se formiraju dugačke kolone iz svih pravaca, a nervoza vozača dostiže vrhunac.

Gužve su dodatno pojačane prednovogodišnjom kupovinom, povećanim brojem vozila i brojnim izlascima iz grada. Građani poručuju da je Beograd danas „neprohodan“ i savetuju svima koji ne moraju – da ne kreću na put.

Nadležne službe apeluju na strpljenje, ali vozačima, zaglavljenim u kolonama bez kraja, strpljenja je sve manje.

Autor: Dalibor Stankov