AKTUELNO

Beograd

NEVIĐENE GUŽVE u prestonici – strpljenje vozača na ivici pucanja!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/naxi.rs/kamere ||

Beograd je danas doživeo potpuni saobraćajni slom – tačno sedam dana pred Novu godinu prestonica je blokirana, a građani sate provode zarobljeni u automobilima.

Uključenje na Gazelu iz Bulevara Mihajla Pupina i Ulice Milutina Milankovića pretvorilo se u pravi pakao – vozačima je potrebno i do sat vremena da se uključe na most. Prilazi Brankovom mostu su takođe kritični, gde se čeka i oko 45 minuta, dok se kolone jedva pomeraju.

Foto: Printscreen/naxi.rs/kamere

Ništa bolja situacija nije ni u Novom Beogradu – ulica Milentija Popovića potpuno je paralizovana, saobraćaj se odvija puževim korakom. Slična slika je i na Autokomandi, gde se formiraju dugačke kolone iz svih pravaca, a nervoza vozača dostiže vrhunac.

Foto: Printscreen/naxi.rs/kamere

Gužve su dodatno pojačane prednovogodišnjom kupovinom, povećanim brojem vozila i brojnim izlascima iz grada. Građani poručuju da je Beograd danas „neprohodan“ i savetuju svima koji ne moraju – da ne kreću na put.

Nadležne službe apeluju na strpljenje, ali vozačima, zaglavljenim u kolonama bez kraja, strpljenja je sve manje.

Autor: Dalibor Stankov

#Autokomanda

#Beograd

#Brankov most

#Gazela

#Nova godina

#Saobraćaj

#blokada

#gužva

#milentija popovića

#pakao u saobraćaju

POVEZANE VESTI

Domaći

TO JE ODVRATNO: Gastoz izneo ŠOK TVRDNJE na račun Lepog Miće, a tiču se njegove supruge! Nastao totalni haos u studiju (VIDEO)

Farmeri

MUK NA IMANJU! Boža Džons prebledeo kada je čuo ko napušta rijaliti (VIDEO)

Svet

NEVREME NAPRAVILO HAOS NA RODOSU: Ljudi zarobljeni u vozilima, tornado čupao grane, tukao i grad (VIDEO)

Društvo

OVO SE U BEOGRADU VIĐA SAMO NEKOLIKO PUTA GODIŠNJE! Petak popodne, vreme špica, a na ulicama...

Beograd

HAOS NA AUTOKOMANDI: Gužve i na mostovima, saobraćaj otežan u ovim delovima Beograda

Domaći

Nikada neću prihvatiti da te nema: Godinu dana od smrti Janjuševog brata, bivši učesnik Elite slomljen od bola