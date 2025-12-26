CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ VODE: I još dve opštine, skoro čitav dan! Spremite zalihe

Spisak radova na vodovodnoj mreži.

Danas bez vode u Beogradu:

VRAČAR

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u petak, 26. decembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u ulicama Save Tekelije (od Vilovskog do Timočke) i Vilovskog (od Save Tekelije do Celjske ulice).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

ČUKARICA

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Čukarica, u petak, 26. decembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači parne strane Požeške ulice (od Paštrovićeve do Ulice kneza Višeslava).

SURČIN

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, u petak, 26. decembra 2025. godine, od 09.00 do 20.00 sati, bez vode će ostati potrošači u naselju Progar.

Autor: A.A.