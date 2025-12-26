AKTUELNO

USIJAO SE TELEFON HITNE POMOĆI U BEOGRADU U četiri saobraćajne nesreće sedmoro povređenih: Pomoć tražili i ovi građani

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile četiri saobraćajne nezgode, u kojima je sedam osoba lakše povređeno, rečeno je iz službe Hitne pomoći.

Na uglu Ulice Koste Trifkovića i Bulevara kralja Aleksandra u pet minuta posle ponoći dogodila se saobraćajna nezgoda sa najviše povređenih - troje, i oni su svi prevezeni u Urgentni centar.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 23.00 sata u Surčinu povređen je jedan muškarac, koji je sa povredom grudnog koša prevezen u KBC Zemun.

Hitna pomoć je imala tokom noći 124 intervencije, od kojih je 20 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.

