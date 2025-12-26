KOLAPS U BEOGRADU! Petak i praznici doneli kilometarske kolone: Gazela i Brankov stoje, haos i na Autokomandi

Tradicionalni predpraznični i vikend špic uzeo je danak na beogradskim saobraćajnicama. Najkritičnije je na mostovima i glavnim petljama, gde se vozila kreću brzinom hoda.

Sudeći prema snimcima sa saobraćajnih kamera, glavni grad Srbije trenutno se suočava sa ozbiljnim saobraćajnim čepovima koji su paralizovali ključne tačke u gradu.

Najveći pritisak trpi most Gazela, gde je kolona vozila u pravcu ka gradu nepregledna. Slična situacija je i na Brankovom mostu, gde se saobraćaj odvija izuzetno sporo u oba pravca, dok se na prilazima Terazijskom tunelu formiraju dugački nizovi automobila.

Ništa bolja situacija nije ni na Autokomandi. Kružni tok je pod velikim pritiskom, a uključivanje na autoput zahteva ogromno strpljenje vozača. Na Slaviji je primetna velika koncentracija vozila i tramvaja, što dodatno usporava protok kroz uži centar grada. Saobraćaj je usporen kod Ušća, a kolone se protežu ka Novom Beogradu.

Ukoliko je moguće, izbegavajte centar grada i mostove. Preporučuje se korišćenje Mosta na Adi koji trenutno ima nešto bolju prohodnost, mada su i tamo primetne gužve.

Autor: Iva Besarabić