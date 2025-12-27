AKTUELNO

Beograd

Opština Voždovac dodelila novogodišnje paketiće za decu- Sutra podela i u Belom Potoku, a evo u čemu će najmlađi Voždovčani uživati 1. januara

Izvor: Dnevnik, Foto: Opština Voždovac ||

Velika Novogodišnja žurka sa dodelom paketića najmlađim Voždovčanima održana je danas na platou ispred Opštine Voždovac, a predsednica Opštine Bojana Jakšić izjavila da je organizovan bogat praznični program, poput mađioničarskih predstava, vožnja kočijom i druženje sa Deda Mrazom.

Jakšić je rekla za Tanjug da se deci najviše dopala vožnja kočijom kroz Ustaničku ulicu i dodala da je red za vožnju poprilično veliki, ali da su svi zainteresovani stigli na red.

Opština Voždovac će i u narednim danima imati organizovane aktivnosti povodom novogodišnjih praznika.

Foto: Opština Voždovac

"Sutra organizujemo u Belom Potoku za decu podelu paketića. To je takođe jedan program sličan ovome", dodala je ona.

Najavila je i da će 1. januara biti otvorena i Ulica otvorenog srca na platou ispred Sportskog centra "Banjica" na Voždovcu.

Autor: D.Bošković

#Beli potok

#Dete

#Opština Voždovac

#VOŽDOVČANI

#paketići

#prvi januar

