AKTUELNO

Beograd

POGLEDAJTE SNIMAK! Dramatične slike iz centra Beograda: Evo kako je teklo uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata!

Izvor: Telegraf, Foto: MUP Srbije ||

Beograd je danas bio centar velike bezbednosne operacije. Od ranih jutarnjih sati, delovi prestonice oko kompleksa Beograd na vodi bili su blokirani zbog uklanjanja američke avio-bombe iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena prošlog petka tokom građevinskih radova u ulici Nikolaja Kravcova.

Zahvaljujući stručnosti deminera i koordinaciji svih službi, bomba je danas uspešno izvučena i transportovana iz centra grada.

Fotografije sa terena najbolje oslikavaju ozbiljnost situacije. Bomba, ukupne težine 472 kilograma, ležala je u dubokom iskopu. Stručnjaci Sektora za vanredne situacije su prvo morali da osiguraju iskop drvenim gredama, a zatim da pristupe najkritičnijem delu posla – neutralizaciji upaljača.


Na slikama se vide pripadnici Specijalističkog tima kako, u zaštitnoj opremi i sa hirurškom preciznošću, rade direktno na telu bombe dok je ona još bila u zemlji. Svaki pokret je bio od presudnog značaja jer je u samoj bombi bilo čak 250 kilograma eksploziva.

Danas je na terenu bilo angažovano oko 122 pripadnika MUP-a. Kako se vidi na snimcima sa beogradskih ulica, policija je blokirala pristup zonama kroz koje je prolazio transport.

Nakon što su upaljači deaktivirani, bomba je pomoću gurtni i teške mehanizacije podignuta iz zemlje i utovarena u kamion napunjen peskom kako bi se amortizovale bilo kakve vibracije. Kolona, koju su činila vozila policije, vatrogasaca i hitne pomoći pod rotacijama, ispratila je opasni tovar van naseljenog područja.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pratio je akciju iz Komandno-operativnog centra. On je potvrdio da je prva faza uspešno završena i da je bomba krenula ka svom konačnom odredištu.

- Bomba se transportuje na vojni poligon 'Pasuljanske livade', gde će u naredna dva dana biti uništena u skladu sa svim propisanim procedurama - izjavio je Dačić.

Iako je ovakva operacija zahtevala evakuaciju delova zgrada i promenu režima saobraćaja, ministar je pohvalio Beograđane što su ozbiljno shvatili uputstva.

Autor: D.Bošković

#Beograd

#Bomba

#drugi svetski rat

#snimak

POVEZANE VESTI

Društvo

U nedelju uklanjanje bombe od 470 kg iz Drugog svetskog rata kod Beograda na vodi: Oglasio se MUP s važnim upozorenjem za građane

Beograd

TAČNO U 7 SATI! Počinje uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata na OVOJ lokaciji u Beogradu

Društvo

POGLEDAJTE KAKO JE TEKLO UKLANJANJE BOMBE IZ II SVETSKOG RATA: Američka, iz 1944, teška 472 kilograma! Uspešno prebačena na Pasuljanske livade (VIDEO)

Društvo

Beograd na vodi obezbeđuje policija! Pronađena avio-bomba iz Drugog svetskog rata teška oko 500 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od oko 220 kilogr

Beograd

BEOGRAĐANI, PAŽNJA! Oglasio se MUP u vezi sa uklanjanjem BOMBE sa Beograda na vodi, PRATITE OVA UPUTSTVA

Beograd

PINK.RS SAZNAJE! Uspešno uklonjena BOMBA teška 500 kilograma sa OVE lokacije u Beogradu - Ministar Dačić otkrio SVE DETALJE (FOTO)