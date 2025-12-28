POGLEDAJTE SNIMAK! Dramatične slike iz centra Beograda: Evo kako je teklo uklanjanje bombe iz Drugog svetskog rata!

Beograd je danas bio centar velike bezbednosne operacije. Od ranih jutarnjih sati, delovi prestonice oko kompleksa Beograd na vodi bili su blokirani zbog uklanjanja američke avio-bombe iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena prošlog petka tokom građevinskih radova u ulici Nikolaja Kravcova.

Zahvaljujući stručnosti deminera i koordinaciji svih službi, bomba je danas uspešno izvučena i transportovana iz centra grada.

Fotografije sa terena najbolje oslikavaju ozbiljnost situacije. Bomba, ukupne težine 472 kilograma, ležala je u dubokom iskopu. Stručnjaci Sektora za vanredne situacije su prvo morali da osiguraju iskop drvenim gredama, a zatim da pristupe najkritičnijem delu posla – neutralizaciji upaljača.



Na slikama se vide pripadnici Specijalističkog tima kako, u zaštitnoj opremi i sa hirurškom preciznošću, rade direktno na telu bombe dok je ona još bila u zemlji. Svaki pokret je bio od presudnog značaja jer je u samoj bombi bilo čak 250 kilograma eksploziva.

Danas je na terenu bilo angažovano oko 122 pripadnika MUP-a. Kako se vidi na snimcima sa beogradskih ulica, policija je blokirala pristup zonama kroz koje je prolazio transport.

Nakon što su upaljači deaktivirani, bomba je pomoću gurtni i teške mehanizacije podignuta iz zemlje i utovarena u kamion napunjen peskom kako bi se amortizovale bilo kakve vibracije. Kolona, koju su činila vozila policije, vatrogasaca i hitne pomoći pod rotacijama, ispratila je opasni tovar van naseljenog područja.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pratio je akciju iz Komandno-operativnog centra. On je potvrdio da je prva faza uspešno završena i da je bomba krenula ka svom konačnom odredištu.

- Bomba se transportuje na vojni poligon 'Pasuljanske livade', gde će u naredna dva dana biti uništena u skladu sa svim propisanim procedurama - izjavio je Dačić.

Iako je ovakva operacija zahtevala evakuaciju delova zgrada i promenu režima saobraćaja, ministar je pohvalio Beograđane što su ozbiljno shvatili uputstva.

