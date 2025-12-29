Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com | |

DANAS BEZ STRUJE DELOVI 11 OPŠTINA: Isključenja i u strogom centru Beograda

Na spisku za radove i isključenja struje danas su delovi 11 beogradskih opština.

Spisak isključenja struje:

Stari grad

09:00 - 15:00 MARŠALA BIRJUZOVA: 18-20, OBILIĆEV VENAC: 18-20,

Zvezdara

09:00 - 15:00 ĐEVĐELIJSKA: 9,

Palilula

09:00 - 12:00 PANČEVAČKI PUT: 70-78, Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: 66-68A,80A-90,94-104A,120-124,87,103-105,

Naselje Krnjača: MAKSIMA GORKOG: 2,6-8,12E,16-18D,22,28B-30B,1-1A,5,33,89-95B,99-101, PANČEVAČKI PUT: 108-116A, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 22,52B,47B,

08:30 - 14:00 Naselje SLANCI: 1 MAJA: 2-6,1-13, ALEKSE ŠANTIĆA: 2-6,1-7A, BRANKA RADIČEVIĆA: 2-6,1-5,9, KNEZA MIHAJLA: 2-6,1-15, MARŠALA TITA: 54-56,66-78,43-45,51-63, MOŠE PIJADE: 2-10,14-16A,20-24,1-9, RADNIČKA: 2-18,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-10,1-7,

09:00 - 15:00 SIME ŠOLAJE: 23,

Voždovac

08:00 - 18:00 MEŠTROVIĆEVA: 25-27,40-48,25-33, ZAPLANjSKA: 70-70A,

Rakovica

08:30 - 14:00 OSLOBOĐENjA: 47A,51-55A,

Novi Beograd

08:30 - 09:30 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 88-92,

08:00 - 14:00 TOŠIN BUNAR: 268,

Zemun

09:00 - 14:00 Naselje BATAJNICA: SVILAJSKA: 2,12,

Obrenovac

09:00 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: HAJDUK VELjKOVA: 1-1A, MILOŠA OBRENOVIĆA: 2-4,10,14-88,3-65, VOJVODE MIŠIĆA: 96-102,108-118A,134,121-135,139-155, VUKA KARADžIĆA: 24,33, ZDRAVKOVIĆA ULICA: 2-12,1-13,

Sopot

08:00 - 18:00 Naselje RALjA: ANDREJE MITROVIĆA: 1A, BATE MIRKOVIĆA: 2A-20,24-38,42-44,48-50,1-5B,9-33A,41, BEOGRADSKA: 2-4,1-3, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-12,1-9A, DOSITEJEVA: 1, DUŠANA PUHAČA: ,2,20,1, KOSMAJSKA: 2-6,1-3, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-4,10-12,18,36,42,1-5A,15, OPLENAČKA: 2-6,1-3,7, POP-DININA: 2,8,3,7-13,17-19,23-25,29, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 6A,1-3A, ŠUMADIJSKA: 4-14,18-22,15A,19-21,29-35,45-47, VUKA KARADžIĆA: 2,1-11,17, Naselje ROŽANCI: STANKOVA: ,

Surčin

08:00 - 14:00 Naselje JAKOVO: BAGREMOVA: 1, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 24,11,21-23B,27-31, RUŽA: 6,10,5,25,37, VOŽDA KARAĐORĐA: 116-116,

Lazarevac

08:00 - 14:00 Stefana Nemanje desna strana od br. 2 do 32 i leva strana od br.1 do gradskog Groblja, Gradsko groblje i pekara Gornji grad u Lazarevcu.

Autor: A.A.