BEZ VODE DANAS U BEOGRADU DELOVI ČAK 3 OPŠTINE! Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Zvezdara

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 29. decembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači Hajduk Stankovoj ulici.

Barajevo i Čukarica

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u ponedeljak, 29. decembra 2025. godine, u periodu od 9.00 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima:

Nenadovac,

Glumčevo brdo,

Stara Lipovica,

Karaula,

Stražarija,

Plandište,

Guncati,

Srednji kraj,

Ravni Gaj i

Meljak.

Usled navedenih radova, bez vode će ostati i potrošači u Ulici 1. maja u naselju Velika Moštanica.

