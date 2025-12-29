AKTUELNO

Beograd

BEZ VODE DANAS U BEOGRADU DELOVI ČAK 3 OPŠTINE! Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Zvezdara

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 29. decembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači Hajduk Stankovoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Barajevo i Čukarica

Zbog radova Elektrodistribucije Srbije i prekida u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u ponedeljak, 29. decembra 2025. godine, u periodu od 9.00 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima:

Nenadovac,

Glumčevo brdo,

Stara Lipovica,

Karaula,

Stražarija,

Plandište,

Guncati,

Srednji kraj,

Ravni Gaj i

Meljak.

Usled navedenih radova, bez vode će ostati i potrošači u Ulici 1. maja u naselju Velika Moštanica.

Autor: A.A.

#Beograd

#Opština

#radovi

#vodovodna mreža

#Česma

POVEZANE VESTI

Beograd

OVA 2 DELA BEOGRADA DANAS SU BEZ VODE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO BEOGRADA: I to skoro čitav dan, do 18 sati! Spremite zalihe

Beograd

BEZ VODE U UTORAK U BEOGRADU: Ovaj deo Zemuna da spremi zalihe!, česme suve do 18 sati

Beograd

U BARAJEVU DO PONOĆI BEZ VODE: Sutra suve česme u ovim ulicama

Beograd

BEZ VODE U BEOGRADU: Ovaj deo Zemuna da spremi zalihe

Beograd

BEZ VODE OVI DELOVI BEOGRADA: Četiri velika naselja danas su na redu za radove, spremite zalihe pre spavanja!