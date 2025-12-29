AKTUELNO

Beograd

BEOGRAD PARALISAN: Praznici i popodnevni špic blokirali prestonicu, evo koje pravce treba izbegavati (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Popodnevni špic je uzeo maha u prestonici, a na to se još spojila i gužva usled praznika!

Naime, na Novom Beogradu je kolaps, a bolja situacija nije ni na ostalim većim saobraćajnicama.

Foto: naxi.rs/kamere

Velika gužva je i na mostu Gazela, dok se stvorila kolona vozila duž auto-putem u smeru ka Autokomandi.

Foto: naxi.rs/kamere

Slična situacija je i na Brankovom mostu u smeru ka centru, kao i na Autokomandi gde je veliki zastoj na isključenju sa auto-puta.

Gužve se prelivaju auto-putem sve do isključenja za Dušanovac, koje je inače kritična tačka, kao i na mostu na Adi ali i Pančevačkom mostu.

Foto: naxi.rs/kamere

Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja!

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Praznici

#gužva

#prestonica

#Špic

POVEZANE VESTI

Beograd

POPODNEVNI ŠPIC SE ZAHUKTAVA U BEOGRADU: Gužvi oko Trošarine, od Banjice do Jerkovića kolaps, autobus i kamion blokirali put!

Društvo

Popodnevni špic napravio haos u Beogradu: Evo gde je najveći kolaps

Beograd

OVAKAV KOLAPS U BEOGRADU DUGO NIJE VIĐEN! Vozila mile po putu, između dve autobuske stanice se voze po pola sata, a OVDE je najgore (FOTO)

Beograd

GUSTA MAGLA I POPODNEVNI ŠPIC NAPRAVILI HAOS U BEOGRADU! Kolone BLOKIRALE puteve - Izbegavajte OVE deonice

Beograd

NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM ZA POPODNEVNI ŠPIC I KIŠU: Na ovim mestima u Beogradu vozila mile, birajte alternativne pravce (FOTO)

Beograd

UDESI ZAKLJUČALI GRAD, GUŽVE GDE GOD SE OKRENEŠ: Popodnevni kolaps u Beogradu: Izbegavajte ove deonice