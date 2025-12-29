BEOGRAD PARALISAN: Praznici i popodnevni špic blokirali prestonicu, evo koje pravce treba izbegavati (FOTO)

Popodnevni špic je uzeo maha u prestonici, a na to se još spojila i gužva usled praznika!

Naime, na Novom Beogradu je kolaps, a bolja situacija nije ni na ostalim većim saobraćajnicama.

Velika gužva je i na mostu Gazela, dok se stvorila kolona vozila duž auto-putem u smeru ka Autokomandi.

Slična situacija je i na Brankovom mostu u smeru ka centru, kao i na Autokomandi gde je veliki zastoj na isključenju sa auto-puta.

Gužve se prelivaju auto-putem sve do isključenja za Dušanovac, koje je inače kritična tačka, kao i na mostu na Adi ali i Pančevačkom mostu.

Vozačima se savetuje oprezna i bezbedna vožnja!

Autor: Marija Radić