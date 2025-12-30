AKTUELNO

Beograd

RED VOŽNJE GSP ZA PRAZNIKE: U novogodišnjoj noći redovne noćne linije počinju s radom već od 22 časa

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Sekretarijat za javni prevoz je saopštio da će u sredu, 31. decembra, na svim linijama javnog prevoza važiti red vožnje za radni dan.

Redovne noćne linije (osim linija 405N, 493N, 581N i 860N) počeće sa radom u 22 časa. U novogodišnjoj noći važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila redovnog noćnog saobraćaja početi sa radom dva sata ranije, umesto u 24 u 22 časa, a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži.

Dnevne redovne linije: 7L, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 do 22 časa će raditi po redu vožnje za radni dan. Sva vozila sa ovih linija koja imaju planirane polaske posle 22 časa isključuju se iz saobraćaja. Od 22 do 4 časa, vozila sa ovih linija će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama, s tim što će umesto linija 29 i 40 raditi privremene autobuske linije 29A i 40A.

Linije sa poteza 100, 300, 400, 500, 600 i 700 će raditi po važećem redu vožnje do kraja rada.

Na ostalim gradskim linijama se ostvaruju poslednji polasci koji su planirani zaključno sa 23 časa. Sva vozila koja imaju planirane polaske posle 23 časa, isključuju se iz saobraćaja.

Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika, od 1. do 7. januara 2026. godine, za sve linije ITS-a važiće sledeća organizacija saobraćaja:

– u četvrtak i petak, 1. i 2 januara 2026, važiće red vožnje za nedelju;

– u subotu, 3. januara, važiće red vožnje za subotu, dok će u nedelju, 4. januara, važiti nedeljni red vožnje;

– u ponedeljak, 5. januara, važiće red vožnje za radni dan, u utorak, 6. januara, subotnji red vožnje, dok će u sredu, 7. januara, važiti nedeljni red vožnje.

Od četvrtka, 8. januara 2026. godine, uspostavlja se redovan režim saobraćaja.

Autor: Dalibor Stankov

#GSP

#Nova godina

#Praznik

#Red vožnje

#gradski prevoz

