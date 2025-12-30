Izmene javnog prevoza tokom praznika: Evo kako će saobraćati

Iz Sekretarijata za javni prevoz objavili su red vožnje koji će važiti tokom predstojećih praznika.

Vozila svih linija javnog gradskog prevoza u Beogradu će u sredu, 31.12.2025. godine, saobraćati redom vožnje za radni dan.

Noćne linije koje svakodnevno saobraćaju (osim linija 405N, 493N, 581N i 860N) sa radom će početi u 22:00 sata.

Javni prevoz

U novogodišnjoj noći važiće redovne turažne tablice noćnog saobraćaja, s tim što će vozila redovnog noćnog saobraćaja početi sa radom 2 sata ranije, u 22:00 umesto u 24:00, a od ponoći će saobraćati po redovnoj turaži, naveli su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Redovne dnevne linije: 7L, 12, 29, 40, 15, 16, 17, 27, 33, 48, 53, 84, 88 i 95 će do 22:00 časa saobraćati po redu vožnje za radni dan, dok će njihovi polasci planirani za nakon 22:00 sati biti isključena iz saobraćaja.

Od 22:00 do 04:00 časa vozila sa ovih linija, će raditi po vanrednim novogodišnjim turažama, s tim što će umesto linija 29 i 40 raditi privremene autobuske linije 29A i 40A.

Vozila koja saobraćaju na potezima "100", ''300'', ''400'', ''500'', ''600'' i ''700'' radiće po važećem redu vožnje do kraja rada.

Na ostalim linijama gradskog prevoza poslednji polasci planirani su zaključno sa 23:00 sati, a sva vozila koja imaju planirane polaske nakon toga, biće isključena iz saobraćaja.

U prazničnom periodu, od 01.01.2026. do 07.01.2026. godine, za sve linije važiće sledeća organizacija saobraćaja:

U četvrtak, 01.01.2026. godine - red vožnje za nedelju,

U petak, 02.01.2026. godine - red vožnje za nedelju,

U subotu, 03.01.2026. godine - red vožnje za subotu,

U nedelju, 04.01.2026. godine - red vožnje za nedelju,

U ponedeljak, 05.01.2026. godine – red vožnje za radni dan,

U utorak, 06.01.2026. godine – red vožnje za subotu,

U sredu, 07.01.2026. godine – red vožnje za nedelju.

Od četvrtka, 08.01.2026. godine uspostavlja se redovan režim saobraćaja.

