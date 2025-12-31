Koliko je skuplji taksi u novogodišnjoj noći? Evo koje tarife važe večeras i narednih dana

Beograđani se večeras suočavaju sa gužvama, zatvorenim ulicama i izazovima oko prevoza.

Pronalazak taksija u novogodišnjoj noći često je prava avantura, a najčešće pitanje glasi – da li će vožnja biti skuplja i po kojim tarifama se obračunava cena?

Početna cena vožnje – 320 dinara

Iako mnogi očekuju da se cena vožnji poveća za Novu godinu, taksi prevoz u Beogradu tokom praznika funkcioniše po redovnom gradskom cenovniku. Početna cena vožnje iznosi 320 dinara, što je potvrđeno uključivanjem taksimetra na Autokomandi.

Dnevna tarifa – od 6 do 22 časa

Tokom dana važi prva tarifa, koja se obračunava po standardnim cenama.

Noćna tarifa – od 22 časa do 3 ujutru

Druga tarifa počinje od 22 časa i traje do 3 ujutru, što znači da će većina povrataka sa dočeka biti obračunata po višoj ceni. Ipak, razlika nije velika i predstavlja standardni noćni obračun, a ne praznično poskupljenje.

Primer vožnje – Autokomanda do Slavije 525 dinara

Vožnja na relaciji Autokomanda – Slavija završila se sa iznosom od 525 dinara, bez zastoja u saobraćaju, što daje okvirnu predstavu o tome koliko građani mogu očekivati da plate za slične gradske relacije.

Naredni dani – bez posebnih poskupljenja

Tokom prazničnih dana važiće isti cenovnik i ista pravila obračuna. To znači da neće biti posebnih prazničnih tarifa, već da se cena formira isključivo prema tarifi i pređenoj kilometraži.

Autor: Dalibor Stankov