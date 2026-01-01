AKTUELNO

Beograd

SPEKTAKL NA NEBU IZNAD GLAVNOG GRADA SRBIJE! Beograđani i gosti prestonice dočekali 2026. uz raskošni VATROMET (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jovana Kalušević ||

Beograđani i gosti prestonice dočekali su Novu 2026. godinu na Sava promenadi, gde su poslednje sekunde 2025. godine bile ispunjene novogodišnjom projekcijom i tradicionalnim odbrojavanjem na Kuli Beograd.

U ponoć je nebo iznad prestonice zasijalo u raskošnom svetlosno-pirotehničkom spektaklu. Vatromet za pamćenje ispaljivan je sa najviše zgrade u Srbiji i regionu, kao i sa Gazele i novobeogradske obale.

Po prvi put je organizovan i neverovatni novogodišnji dron šou. Na desetine sinhronizovanih dronova iscrtavali su svetlosne forme na nebu, pretvarajući grad u magičan, futuristički prizor.

Program u Beogradu na vodi je počeo nastupom Goce Tržan, a publika je uživala i u pesmama Aleksandre Radović. Veliko oduševljenje izazvala je jedna od najpopularnijih regionalnih izvođača Senidah, koja je nastup započela peskom ''Delija''.

Ove godine nije bilo organizovanog dočeka na Trgu Republike i ispred Narodne skupštine, pa je centar događanja u prestonici bio upravo u Beogradu na vodi.

Autor: S.M.

#Beograd na vodi

#Beograđani

#Vatromet

#kula beograd

#spektakl

POVEZANE VESTI

Extra

NOVA GODINA JE VEĆ STIGLA U OVAJ DEO SVETA: Evo ko ju je prvi dočekao i koliko je potrebno da cela planeta uđe u 2026. (FOTO+VIDEO)

Politika

NESTVARAN PRIZOR NA NEBU IZNAD PRESTONICE! Kula Beograd u bojama Srbije i porukama SLOBODE, spektakularni vatromet ostavio sve bez DAHA! (FOTO+VIDEO)

Svet

ONI SU PRVI DOČEKALI NOVU GODINU: Slavlje na ostrvima Samoa i Kiribati – potrebno tačno 26 sati da cela planeta uđe u 2026.

Beograd

VELIKI DOČEK 2025. NA TRGU: Beograđani i gosti u gradu uživali uz muzičke legende

Svet

Nova godina stigla u Australiju! Pogledajte veličanstveni vatromet kod Opere! (VIDEO)

Politika

SPEKTAKULARNI PRIZORI NA KULI BEOGRAD Zastave Kine i Srbije zasijale iznad reke (VIDEO)