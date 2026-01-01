SPEKTAKL NA NEBU IZNAD GLAVNOG GRADA SRBIJE! Beograđani i gosti prestonice dočekali 2026. uz raskošni VATROMET (VIDEO)

Beograđani i gosti prestonice dočekali su Novu 2026. godinu na Sava promenadi, gde su poslednje sekunde 2025. godine bile ispunjene novogodišnjom projekcijom i tradicionalnim odbrojavanjem na Kuli Beograd.

U ponoć je nebo iznad prestonice zasijalo u raskošnom svetlosno-pirotehničkom spektaklu. Vatromet za pamćenje ispaljivan je sa najviše zgrade u Srbiji i regionu, kao i sa Gazele i novobeogradske obale.

Po prvi put je organizovan i neverovatni novogodišnji dron šou. Na desetine sinhronizovanih dronova iscrtavali su svetlosne forme na nebu, pretvarajući grad u magičan, futuristički prizor.

Program u Beogradu na vodi je počeo nastupom Goce Tržan, a publika je uživala i u pesmama Aleksandre Radović. Veliko oduševljenje izazvala je jedna od najpopularnijih regionalnih izvođača Senidah, koja je nastup započela peskom ''Delija''.

Ove godine nije bilo organizovanog dočeka na Trgu Republike i ispred Narodne skupštine, pa je centar događanja u prestonici bio upravo u Beogradu na vodi.

Autor: S.M.