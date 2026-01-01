AKTUELNO

Beograd

BURNA NOVOGODIŠNJA NOĆ ZA HITNU POMOĆ: Dve nesreće, puno intervencija na javnim mestima zbog pijanih

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug video/Printscreen ||

Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su tri osobe lakše povređene, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Vozač (29) koji je u 21.29 sati izgubio kontrolu nad vozilom i na auto-putu u visini Beogradske arene udario u bankinu, prevezen je sa lakšim povredama na VMA.

U saobraćajnoj nezgodi koja se u 19.42 sati dogodila na Trgu Nikole Pašića, na skretanju ka Terazijskom tunelu, lakše su povređene dve žene, kojima je pomoć pružena na licu mesta.

Hitna pomoć je tokom noći imala 150 intervencija, od kojih je 43 bilo na javnom mestu.

Najviše intervencija na javnom mestu bilo je zbog alkoholisanih lica, među kojima je bilo dosta mladih, a i tinejdžera između 14 i 17 godina.

Autor: Iva Besarabić

