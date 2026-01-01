Po 300.000 dinara za dečaka i devojčicu: Beograd nagradio prvorođene bebe u 2026.

Otkrijte ko ima pravo na novčanu pomoć i kako grad podržava roditelje i porodice.

Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović obišla je danas u KBC "Dr Dragiša Mišović" prvorođenu devojčicu, kao i prvorođenog dečaka u Novoj 2026. godini i tom prilikom istakla da Beograd, kao i svake godine, sa posebnom radošću dočekuje nove živote i nastavlja da neguje tradiciju podrške porodicama i najmlađim sugrađanima.

- Prvi dan Nove godine započinjemo radno i sa mnogo radosti. Obilazak prve bebe rođene u 2026. godini simbol je naše posvećenosti porodici i budućnosti Beograda. Svaka nova beba je razlog za slavlje i potvrda da Beograd uvek stoji uz svoje najmlađe - poručila je Vesna Vidović, a saopštio Beoinfo.

Ona je naglasila da će Grad Beograd i ove godine nagraditi prvog rođenog dečaka i prvu rođenu devojčicu, koji će dobiti čestitku Grada i novčanu nagradu u iznosu od 300.000 dinara.

- Ovom merom želimo da pokažemo da Beograd prepoznaje značaj porodice i da nastavlja da ulaže u podsticaj rađanja i stvaranje sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za odrastanje dece - istakla je Vidović i dodala je da će Grad Beograd i u narednom periodu nastaviti sa merama podrške roditeljima, uz želju da u 2026. godini Beograd i Srbija imaju što više novorođene dece.

Autor: S.M.