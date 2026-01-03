KVAR NA VODOVODU: Sutra bez vode ove beogradske ulice – evo gde će biti prekid!

Zbog kvarova na vodovodnoj mreži u dve beogradske opštine, sutra će doći do privremenog isključenja vode.

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ saopštilo je da će zbog kvarova na mreži sutra doći do prekida u vodosnabdevanju na dve lokacije u glavnom gradu.

Bez vode će biti:

Ulica Koče Popovića 2 na Savskom vencu

Unska ulica, ugao kod Senske na Voždovcu

Prema najavi, potrošači na ovim adresama biće bez vode do 15:00 časova.

Iz „Beogradskog vodovoda“ podsećaju građane da se o planiranim radovima na mreži, kao i o iznenadnim kvarovima, mogu informisati [OVDE].

Autor: Dalibor Stankov