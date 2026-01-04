U BEOGRADU DANAS I DO 20 CM SNEGA! Kreće haos - upozorenje RHMZ na snazi do Božića: Padavine će napraviti totalni kolaps u Srbiji

U nedelju u Srbiji oblačno vreme, u većem delu zemlje hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a najviše snega se očekuje u zapadnim, jugozapadnim, centralnim i istočnim predelima, od 10 do 20 cm, lokalno i više, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu i jugoistoku Srbije biće toplije sa kišom, koja se u večernjim i noćnim satima može da ledi na tlu.

Naјniža temperatura od -1 do 4 °S, a naјviša od 0 do 3 °S, na kraјnjem јugoistoku zemlje do 13 °S.

Na području Beograda u nedelju oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm.

Autor: D.Bošković