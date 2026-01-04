AKTUELNO

RELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez teških udesa i incidenata

Noć u Beogradu protekla je relativno mirno, bez teških saobraćajnih nesreća i većih incidenata, rečeno je u službi Hitne pomoći.


Tokom noći je bilo tri saobraćajne nesreće ali niko nije povređen, među njima su dve osobe zbrinute na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći obavile su 138 intervencija među kojima je 15 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog padova i osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

