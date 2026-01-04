LETOVI KASNE ZBOG SNEGA NA AERODROMU 'NIKOLA TESLA': Hitno se oglasila i Er Srbija

Na aerodromu "Nikola Tesla" privremeno je došlo do kašnjenja, odnosno pomeranja letova zbog snega.

Er Srbija je obavestila putnike da u nedelju, 4. januara 2026. godine, usled pojačanih snežnih padavina na aerodromima u Srbiji i regionu može doći do poremećaja u odvijanju avio-saobraćaja.

Nadležne službe nacionalne avio-kompanije istakle su da preduzimaju sve što je u njihovoj moći kako bi održale redovnost saobraćaja i očuvale planirani red letenja.

Za dodatne informacije, putnici se mogu obratiti Kontakt centru Er Srbije na broj 0800 111 528 iz Srbije, odnosno na +381 11 311 21 23 iz inostranstva. Informacije su dostupne i na kanalima kompanije – zvaničnom sajtu, kao i na stranicama Er Srbije na društvenim mrežama.

Kompanija je naglasila da su bezbednost putnika i članova posade najvažniji prioriteti i da se sve operativne odluke donose u skladu sa bezbednosnim procedurama i planiranim redom letenja.

Autor: D.Bošković