Oglasili se iz GSP-a: Ovi delovi grada u zastoju - Ovo su najnovije informacije

Zbog snežnih padavina u delovima Beograda koji su na uzvišenju dolazi do privremenih zastoja u saobraćaju, rečeno je u Gradskom saobraćajnom preduzeću (GSP) za Tanjug.

Kako navode, najkritičnija situacija trenutno je u Ustaničkoj ulici i Ulici Vojislava Ilića, gde su u zastoju linije gradskog prevoza 31, 17 i 308, kao i trole koje saobraćaju na toj trasi - 19, 21, 22 i 29.

Takođe, do zastoja u saobraćaju je došlo i u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu.

Iz GSP-a navode da linije nisu ukinute, već da nastavljaju svoje trase čim ekipe JKP "Beograd put" prođu i očiste delove ulica od snega.

- Ekipe Beograd puta su na terenu, situacija je problematična u delovima grada koji se nalaze na uzvišenju - rekli su iz GSP-a za Tanjug.

Autor: A.A.