Osam osoba povređeno u udesima u Beogradu, svi prebačeni u Urgentni centar - Hitna pomoć nije stala!

Osam osoba zadobilo je lakše povrede u saobraćajnim nesrećama koje su se dogodile u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.



U 23.30 časova na uglu ulica Miloša Pocerca i Kneza Miloša, pet ženskih osoba povređeno je u udesu i prevezeno na Urgentni centar.

U Dunavskoj ulici kod Pančevačkog mosta, u 1.45 časova, tri muškarca povređena su u udesu i prevezena na Urgentni centar.

Ekipe Hitne službe intervenisale su 118 puta, a od toga je 11 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici zbog bolova i gušenja.

