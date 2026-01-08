AKTUELNO

Beograd

Na terenu 83 vozila zimske službe JKP 'Beograd-put' rade na raščišćavanju terena

Izvor: B92, Foto: RINA ||

Na ulicama glavnog grada nalazi se 83 vozila zimske službe Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" i one rade na raščišćavanju saobraćajnica koje se opterećene velikom količinom snega koji neprekidno pada, rečeno je Tanjugu u tom preduzeću.

Navode da je stanje otežano, što je i očekivano za ovu količinu snežnih padavina, ali da ulažu sav napor da stanje bude bolje. Prvog novembra zvanično je počela sa radom Zimska služba JKP "Beograd put" i ona traje do 1. aprila.

JKP "Beograd put" je nosilac održavanja saobraćajnica na teritoriji Beograda u zimskoj sezoni i održava kolovoze na blizu 2.440 kilometara gradskih ulica i opštinskih puteva i 305,5 kilometara državnih puteva II reda na teritoriji grada (u svih 17 opština), kao i trotoare na 14 mostova i vijadukta.

Ekipe Zimske službe JKP "Beograd put", shodno potrebama i nalogu upravljača puta dežuraju 24 sata, a dežurni kapaciteti određuju se u zavisnosti od prognoziranih vremenskih uslova, navodi se u ranijoj objavi na sajtu tog preduzeća.

