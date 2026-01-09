Sve za sneg i zimu na Beogradskom buvljaku: Od lopata do sanki po najpovoljnijim cenama

Prvi sneg je stigao, a Javno komunalno preduzeće „Beogradske pijace” podseća sugrađane da je „Beogradski buvljak” na Miljakovcu prava adresa za nabavku svega što je potrebno za zimske uslove.

Bilo da vam je potreban alat za čišćenje snega ispred kuće ili oprema za zabavu na snegu, ova najmodernija robna pijaca u regionu nudi najširi asortiman robe po cenama koje su znatno pristupačnije u odnosu na druga prodajna mesta.

Alat za čišćenje snega i auto-oprema

Za održavanje dvorišta i trotoara, na Buvljaku možete pronaći najefikasnije alate – metalne ili plastične lopate za sneg različitih dimenzija. Pored toga, vozačima je na raspolaganju bogata ponuda zimske opreme za automobile, gde su trenutno najtraženiji:

- Lanci za sneg

- Grebalice za led

- Zimska kozmetika za vozila

Raj za najmlađe: Najpovoljnije sanke i kliska

Za one koji se najviše raduju snegu, ponuda na Miljakovcu je neprevaziđena. U ponudi su sve vrste sanki:

- Drvene i metalne sanke

- Modeli različitih veličina (sa ogradicom za najmlađe ili bez nje)

- Kliska u raznim bojama

„Raznovrsnost ponude i povoljne cene učinile su buvljak prvom adresom naših sugrađana kada je reč o kupovini robe široke potrošnje”, navodi se u saopštenju „Beogradskih pijaca”.

Podsećamo, „Beogradski buvljak” se od pre dve godine nalazi na novoj, modernoj lokaciji na Miljakovcu, gde kupce čeka uređen prostor i laka dostupnost svim potrebnim artiklima za predstojeće zimske dane.

Autor: Dalibor Stankov