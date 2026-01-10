Hitan poziv za sve građane: Rezerve krvi su na minimumu - Evo gde danas možete donirati

Institut za transfuziju krvi Srbije pozvao je sve punoletne sugrađane da tokom naredne nedelje daju krv, i naveo da su rezerve krvi, sem krvne grupe AB+, na minimumu.

Na sajtu Instituta navodi se da krv može da se da u toj ustanovi, koja se nalazi u ulici Svetog Save 39 radnim danom od 07 do 19 i subotom i praznicima od 08 do 15 sati, a akcije su planirane i na terenu, saopštio je Institut za transfuziju.

U utorak, 13. januara, transfuziološki autobus će biti ispred "Starog Merkatora" od 10 do 14 sati, dok će se dan kasnije u istom vremenskom periodu nalaziti ispred prostorija "Beograd-puta"na Zvezdari, a akcija će biti organizovana i za zaposlene u Fabrici energetske opreme u Lazarevcu od 09 do 15 časova.

U četvrtak, 15. januara, autobus će biti na raskrsnici ulica Vojislava Ilića i Ustaničke od 11 do 16 časova, a krv se može dati i u Crvenom krstu Obrenovca od 09 do 14 i u Agenciji za privredne registre na Starom gradu od 08 do 13 sati.

Za kraj naredne nedelje planirano je nekoliko akcija, i to u subotu, 17. januara, autobus će biti ispred "Imo autlet centra" u Novom Beogradu i ispred Šoping centra "Karaburma" od 11 do 15, a u nedelju, 18. januara, takođe od 11 do 15 časova u TC-u "BIG Rakovica".

Autor: D.Bošković