Izmenjeno više od 10 linija GSP-a, trolejbus 21 ne saobraća: Ovo su detalji

Zbog poledice na ulicama od jutros je u Beogradu izmenjeno više linija Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP), dok trolejbusi na liniji 21 ne saobraćaju jer su blokirani na početnoj stanici, rečeno je agenciji Tanjug iz GSP-a.

Od jutros su zbog poledice izmenjene linije 18, 20, 25, 25P, 26, 38, 47, 48, 59, 94, 74, 75 i 95, navodi GSP.

Iz GSP-a su naveli da zavisi od vremenske situacije, kao i od službi za čišćenje puteva, kada će ove izmene biti ukinute.

Na ulicama je od jutros ukupno 861 vozila GSP-a, od čega 71 tramvaj, 51 trolejbus i 739 autobusa, koji saobraćaju po nedeljnom redu vožnje.

Autor: S.M.