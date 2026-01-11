AKTUELNO

Beograd

VEJE SNEG U BEOGRADU! Temperatura u minusu, sve je zaleđeno - RHMZ izdao posebno UPOZORENJE za prestonicu

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Sneg u Beogradu počeo je da pada oko 14 časova, dok se do kraja dana očekuje veoma hladno vreme, tačnije ledeni dani, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Provejava sneg u Beogradu

- Na području Beograda umereno oblačno i veoma hladno uz moguće kratkotrajno provejavanje slabog snega sa tendencijom postepenog razvedravanja u drugom delu dana - oglasio se RHMZ u najnovijoj vremenskoj prognozi.

Najviša temperatura u prestonici očekuje se oko -3 stepeni Celzijusa.

Do kraja dana kako je najavio RHMZ, očekuje se veoma hladno vreme - ledeni dan.

Na severu Vojvodine pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, mestimično i jak severozapadni, na istoku i sa olujnim udarima.

Najviša temperatura od -4 do 0 stepeni Celzijusa.

Posle podne i uveče u ostalim krajevima Vojvodine ali i zapadne, a u toku noći i centralne Srbije dalјe razvedravanje.

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#RHMZ

#Sneg

#Temperatura

#vejavica

