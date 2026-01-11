DVE NEZGODE U KUMODRAŠKOJ: Autobus udario devojku, nedugo zatim sudar tri vozila u istoj ulici

U beogradskom naselju Voždovac, u Kumodraškoj ulici, tokom popodneva dogodile su se dve saobraćajne nezgode u kojima su učestvovala vozila javnog gradskog prevoza.

Klizav kolovoz i loša vidljivost najverovatnije su doprineli ovim incidentima.

Prva nezgoda dogodila se oko 17.15 časova, kada je autobus na liniji 39 naleteo na pešaka van obeleženog pešačkog prelaza.

Povređena devojka (24) U ovom udesu povređena je devojka rođena 2002. godine. Ekipa Hitne pomoći ubrzo je izašla na teren i devojka je prevezena u Urgentni centar na dalju dijagnostiku i lečenje.

Drugi sudar sat i po kasnije Dok je saobraćaj još bio otežan zbog prvog udesa, oko 18.40 časova došlo je do novog sudara u istoj ulici. Ovoga puta učestvovali su autobus i dva putnička vozila. Prema prvim informacijama sa lica mesta, u ovom drugom sudaru nije bilo povređenih osoba, ali je nastala materijalna šteta.

Apel vozačima i pešacima S obzirom na nepovoljne vremenske uslove i niske temperature koje stvaraju poledicu, policija i saobraćajni stručnjaci apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i budu dodatno oprezni.

Autor: Dalibor Stankov