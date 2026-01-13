POČELE PRIJAVE ZA PLIVANJE ZA ČASNI KRST - Ovo su sve lokacije u Beogradu, satnica i ko sve može da UČESTVUJE

Plivanje za časni krst u Beogradu 2026. godine održaće se tradicionalno na Bogojavljenje, 19. januara, na više lokacija poput Ade Ciganlije, Zemuna, ispod Beogradske tvrđave Kalemegdan. Ovo su uslovi, detaljna satnica i kako svi zainteresovani građani mogu da se prijave.

Plivanje za časni krst u Zemunu

Plivanje za Časni krst na Bogojavljenje i ove godine održaće se tradicionalno u Zemunu u ponedeljak, 19. januara u organizaciji Hrama svetog oca Nikolaja i SVEBOR savez Beograda. To će bit dvadeset deveto po redu plivanje za časni krst u Zemuna.

Zemun plivanje za časni krst

Svetkovanje Bogojavljenja počinje u 9 časova liturgijom u Hramu svetog oca Nikolaja, Njegoševa 45, nastavlja se litijom zemunskim ulicama do Zemunskog keja, Bogojavljenskog platoa kada tačno u podne počinje plivanje za časni krst.

Plivanje za časni krst u Batajnici

Pod pokroviteljstvom Gradske opštine Zemun po drugi put se organizuje i plivanje u Batajnici.

U Batajnici, plivači će biti okupljeni na liturgiji u Hramu svetog Jovana Šangajskog i u litiji koja će doći do centra naselja, a zatim plivači odlaze do Širokog puta na Dunavu gde se u 12 časova pliva za časni krst.

U nastavku pogledajte šta je sve potrebno za prijavu:

Prijava plivača sa besplatnim lekarskim pregledom za Zemun i Batajnicu je u četvrtak, 15. januara i u petak, 16. januara, od 15 do 20.30 časova u prostorijama OŠ ''Lazar Savatić'', Kej oslobođenja 27 (ulaz multimedijalni centar).

U Bogojavljenskom plivanju ne mogu da imaju manje od 18 godina, navode organizatori.

Plivanje za Časni krst na Adi Ciganliji

Gradska opština Čukarica poziva sve zainteresovane građane da se prijave za Bogojavljensko plivanje, koje se po 28. put održava na Adi Ciganliji.

Plivanje za časni krst 2025. godine

Prijave se vrše do 11. januara 2026. godine.

Plivači moraju biti punoletni i kršteni. Broj prijava nije ograničen, ali pliva 33 plivača. Ukoliko bude više prijavljenih, organizacioni odbor manifestacije javnim izvlačenjem izvlači 33 plivača koji će plivati za časni krst.

Ostale prijavljene, a koji nisu izvučeni, pozivamo da prisustvuju i učestvuju u Bogojavljenskom pogruženju, koje će se održati nakon plivanja.

Izabranih 33 plivača biće obavešteni o redovnim lekarskim pregledima, kao i njihovim obavezama tokom 18. i 19. januara.

Prijava se vrši elektronski, popunjava se obrazac i šalje se na mejl adresu bogojavljenje@cukarica.rs.

I ove godine, Kraljevski Red Vitezova poziva sve zainteresovane na Viteško plivanje za časni krst koje će biti održano na Krstovdan, 18. januara.

Plivanje za časni krst biće organizovano s početkom u 11.30 časova kod Beogradske tvrđave, ispod Pobednika, restoran "Bela vista", navodi se u objavi.

Prijave slati na kabinet@kraljevskiredvitezova.org

Opština Voždovac - plivanje na jezeru Bela reka

Povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenje, Gradska opština Voždovac poziva sve zainteresovane građane da se prijave za učešće na tradicionalnoj manifestaciji "Plivanje za časni krst“, koja će se održati na jezeru Bela reka, 19. januara u 11 časova.

Događaj počinje u 7 časova Svetom liturgijom i velikim osvećenjem vode u crkvi Svete Trojice u Ripnju. Osvećenje i spuštanje časnog krsta u vodu predviđeno je za 11 časova, nakon čega počinje tradicionalno plivanje za časni krst.

Prijave za učešće traju do 15. januara, pozivom na broj telefona 064/024 70 61.

Od okretnice autobuske linije 407 organizovan je minibus koji će prevoziti građane do jezera. Učesnicima je obezbeđen ručak, kao i prigodni pokloni, a prisutni će moći da se posluže kuvanim vinom i čajem. Događaj organizuju meštani Ripnja uz blagoslov Srpske pravoslavne crkve i podršku Opštine Voždovac.

Autor: D.Bošković