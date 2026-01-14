PRIJAVE ZA BOGOJAVLJENSKO PLIVANJE OD SUTRA: Evo gde i kada plivači mogu da se prijave za Zemun i Batajnicu

Opština Zemun, Hram Svetog oca Nikolaja i SVEBOR savez Beograda organizuju u ponedeljak, 19. januara, tradicionalno 29. plivanje za Časni krst.
Pod pokroviteljstvom Opštine, ovo viteško nadmetanje će se po drugi put održati i u Batajnici.
Kako se prijaviti?
Prijava plivača, koja uključuje i besplatan lekarski pregled, počinje u četvrtak i obavezna je za sve koji žele da učestvuju u Zemunu ili Batajnici.
Termin prijave: Četvrtak, 15. januar, od 15.30 do 20.30 sati.
Lokacija: Prostorije OŠ „Lazar Savatić” (Kej oslobođenja 27, ulaz „Multimedijalni centar”).
Uslov: Pravo učešća imaju isključivo punoletne osobe (minimum 18 godina).
Satnica programa – 19. januar
Zemun:
09.00h: Liturgija u Hramu Svetog oca Nikolaja (Njegoševa 45).
Nakon liturgije: Svečana litija zemunskim ulicama do keja.
12.00h: Plivanje za Časni krst na Bogojavljenskom platou.
Batajnica:
Liturgija u Hramu Svetog Jovana Šangajskog.
Litija kroz centar naselja do Širokog puta na Dunavu.
12.00h: Plivanje za Časni krst.
