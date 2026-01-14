PRIJAVE ZA BOGOJAVLJENSKO PLIVANJE OD SUTRA: Evo gde i kada plivači mogu da se prijave za Zemun i Batajnicu

Opština Zemun, Hram Svetog oca Nikolaja i SVEBOR savez Beograda organizuju u ponedeljak, 19. januara, tradicionalno 29. plivanje za Časni krst.

Pod pokroviteljstvom Opštine, ovo viteško nadmetanje će se po drugi put održati i u Batajnici.

Kako se prijaviti?

Prijava plivača, koja uključuje i besplatan lekarski pregled, počinje u četvrtak i obavezna je za sve koji žele da učestvuju u Zemunu ili Batajnici.

Termin prijave: Četvrtak, 15. januar, od 15.30 do 20.30 sati.

Lokacija: Prostorije OŠ „Lazar Savatić” (Kej oslobođenja 27, ulaz „Multimedijalni centar”).

Uslov: Pravo učešća imaju isključivo punoletne osobe (minimum 18 godina).

Satnica programa – 19. januar

Zemun:

09.00h: Liturgija u Hramu Svetog oca Nikolaja (Njegoševa 45).

Nakon liturgije: Svečana litija zemunskim ulicama do keja.

12.00h: Plivanje za Časni krst na Bogojavljenskom platou.

Batajnica:

Liturgija u Hramu Svetog Jovana Šangajskog.

Litija kroz centar naselja do Širokog puta na Dunavu.

12.00h: Plivanje za Časni krst.

Autor: Dalibor Stankov