VELIKE IZMENE NA NOVOM BEOGRADU: Od 15. januara zatvorena Antifašističke borbe, evo kako će saobraćati GSP (DETALJAN SPISAK)

Zbog izgradnje kompleksa stanice „Novi Beograd” i rekonstrukcije mostovske konstrukcije u Ulici antifašističke borbe, od 15. januara do 8. marta dolazi do značajnih promena u radu linija javnog prevoza.
Radovi će se izvoditi na kolovozu u visini železničkog nadvožnjaka, zbog čega će ovaj deo ulice biti potpuno zatvoren za saobraćaj.
Izmene u tramvajskom saobraćaju
Tramvajske linije 7L, 9L i 13 se privremeno ukidaju, a umesto njih se uvode zamenske linije koje će saobraćati preko Mosta na Adi:
7L1: Ustanička – Pogon „Sava” (preko Mosta na Adi);
9L1: Banjica – Pogon „Sava” (preko Mosta na Adi).
Izmene u autobuskom saobraćaju
Linija 7A (privremena kružna linija): Blok 45 – Jurija Gagarina – Bulevar Crvene armije – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod TC „Ušće” i nazad istom trasom do Bloka 45.
Linija 9A: Jurija Gagarina – Marka Hristića – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića (dalje redovno).
Linija 94: Jurija Gagarina – Marka Hristića – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Omladinskih brigada (dalje redovno).
Linija 95: Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića (dalje redovno).
Linija 60 (smer ka Toplani): Brodarska – Savski nasip – Jurija Gagarina – levo skretanje kod Bulevara Milutina Milankovića ka Bloku 45 – Jurija Gagarina (dalje redovno).
Linija A1 (smer ka Slaviji): Španskih boraca – Đorđa Stanojevića – Marka Hristića – Jurija Gagarina (dalje redovno).
Linija E6: Jurija Gagarina – Marka Hristića – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića (dalje redovno).
Nova privremena stajališta
Pored postojećih, vozila će koristiti i sledeća privremena stajališta:
„Bulevar Crvene armije 1”: Kod Delta City-ja (za liniju 7A).
„Depo Sava”: U Ulici Đorđa Stanojevića, kod pogona (za linije 7A, 85 i 18N).
„Đorđa Stanojevića 1”: Ispred raskrsnice sa Milutina Milankovića (za linije 7A, 9A i 18N).
„Pogon Sava”: Dva stajališta u Đorđa Stanojevića u zoni ulaza i izlaza iz tramvajskog pogona (za linije 7L1 i 9L1).
