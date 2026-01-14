VELIKE IZMENE NA NOVOM BEOGRADU: Od 15. januara zatvorena Antifašističke borbe, evo kako će saobraćati GSP (DETALJAN SPISAK)

Zbog izgradnje kompleksa stanice „Novi Beograd” i rekonstrukcije mostovske konstrukcije u Ulici antifašističke borbe, od 15. januara do 8. marta dolazi do značajnih promena u radu linija javnog prevoza.

Radovi će se izvoditi na kolovozu u visini železničkog nadvožnjaka, zbog čega će ovaj deo ulice biti potpuno zatvoren za saobraćaj.

Izmene u tramvajskom saobraćaju

Tramvajske linije 7L, 9L i 13 se privremeno ukidaju, a umesto njih se uvode zamenske linije koje će saobraćati preko Mosta na Adi:

7L1: Ustanička – Pogon „Sava” (preko Mosta na Adi);

9L1: Banjica – Pogon „Sava” (preko Mosta na Adi).

Izmene u autobuskom saobraćaju

Linija 7A (privremena kružna linija): Blok 45 – Jurija Gagarina – Bulevar Crvene armije – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića – Bulevar Mihajla Pupina – kružni tok kod TC „Ušće” i nazad istom trasom do Bloka 45.

Linija 9A: Jurija Gagarina – Marka Hristića – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića (dalje redovno).

Linija 94: Jurija Gagarina – Marka Hristića – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića – Omladinskih brigada (dalje redovno).

Linija 95: Jurija Gagarina – Bulevar Milutina Milankovića – Milentija Popovića (dalje redovno).

Linija 60 (smer ka Toplani): Brodarska – Savski nasip – Jurija Gagarina – levo skretanje kod Bulevara Milutina Milankovića ka Bloku 45 – Jurija Gagarina (dalje redovno).

Linija A1 (smer ka Slaviji): Španskih boraca – Đorđa Stanojevića – Marka Hristića – Jurija Gagarina (dalje redovno).

Linija E6: Jurija Gagarina – Marka Hristića – Đorđa Stanojevića – Bulevar Milutina Milankovića (dalje redovno).

Nova privremena stajališta

Pored postojećih, vozila će koristiti i sledeća privremena stajališta:

„Bulevar Crvene armije 1”: Kod Delta City-ja (za liniju 7A).

„Depo Sava”: U Ulici Đorđa Stanojevića, kod pogona (za linije 7A, 85 i 18N).

„Đorđa Stanojevića 1”: Ispred raskrsnice sa Milutina Milankovića (za linije 7A, 9A i 18N).

„Pogon Sava”: Dva stajališta u Đorđa Stanojevića u zoni ulaza i izlaza iz tramvajskog pogona (za linije 7L1 i 9L1).

Autor: Dalibor Stankov