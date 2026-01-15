VOŽDOVČANI, SPREMITE ZALIHE: Sutra isključenje vode od 9 do 18 časova, evo ko će ostati suvih slavina!

Potrošači u opštini Voždovac treba da se pripreme za prekid u vodosnabdevanju koji je najavljen za sutra, 16. januar. Zbog radova "Elektrodistribucije Srbije" na električnoj mreži, doći će do zastoja u radu objekata beogradskog vodovodnog sistema.
Kako je saopšteno iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”, sutra (petak) će u periodu od 9 do 18 časova bez vode ostati potrošači u sledećoj ulici:
Ulični put za Markoviće
Obezbeđene cisterneIz Vodovoda apeluju na građane da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za najnužnije potrebe, na terenu će biti obezbeđena auto-cisterna sa pijaćom vodom.
Informacije i kontakt
Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti:
Servisnom centru Grada Beograda: na broj 11-0-11
Besplatni broj za pozive iz fiksne mreže: 0800/11-00-11
Zvanični sajt: Obaveštenja o radovima dostupna su na www.bvk.rs.
Radovi na vodovodnoj mreži su uslovljeni prekidom snabdevanja električnom energijom više objekata sistema, pa se normalizacija očekuje odmah po završetku radova Elektrodistribucije.
Autor: Dalibor Stankov