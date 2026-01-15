BEOGRAĐANI MASOVNO PADAJU U KREVET: Registrovano 10.000 obolelih, a evo koja 3 virusa gripa trenutno KOSE prestonicu!

Beogradom vladaju akutne respiratorne infekcije! Prema najnovijim podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje, u periodu od 5. do 11. januara registrovana je 9.981 osoba obolela od respiratornih infekcija, dok je kod 516 pacijenata potvrđeno oboljenje slično gripu.
Iako su ove brojke nešto manje nego u prvoj nedelji 2026. godine, lekari upozoravaju da opuštanja nema jer virusi cirkulišu punom parom.
Ko najviše oboleva?
Statistika pokazuje da niko nije pošteđen, ali su određene grupe na najvećem udaru:
Radno sposobno stanovništvo (20 do 64 godine) prednjači po broju obolelih.
Mališani do 4 godine su takođe u samom vrhu statistike.
Stariji od 65 godina čine oko 12% obolelih, što je posebno rizično zbog mogućih komplikacija.
Potvrđena tri soja gripa
Laboratorijskim analizama utvrđeno je da u Beogradu trenutno cirkulišu tri tipa virusa gripa:
A(H3)
Tip A
A(H1)pdm09 (poznatiji kao svinjski grip)
Lekari apeluju: Vakcinišite se na vreme!
Iz Gradskog zavoda podsećaju da je vakcinacija najefikasnija zaštita. Vakcina se može primiti u bilo kom trenutku tokom sezone, čak i sada kada je virus već uveliko prisutan.
Osim vakcinacije, preporučuju se i opšte mere zaštite:
Redovno pranje ruku i izbegavanje dodirivanja lica.
Često provetravanje prostorija u kojima boravite.
Izbegavanje bliskog kontakta sa osobama koje kašlju ili kijaju.
Autor: Dalibor Stankov