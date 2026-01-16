GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC OTVORILA PRIJAVE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ZAMENU STOLACIJE Evo ko može da se prijavi i za koga važe POSEBNI uslovi!

Gradska opština Voždovac ponovo poziva sve zainteresovane građane da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova, u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike.
Poziv je otvoren za sve građane GO Voždovac, kao i građane iz socijalno ranjivih kategorija, za koje su obezbeđeni znatno veći iznosi subvencija.
Građani mogu da konkurišu za sledeće mere:
zamena spoljne stolarije (prozori i vrata)
termička izolacija fasade, krova ili tavanice
zamena kotlova (gas, biomasa – pelet)
gradnja toplotnih pumpi (vazduh–vazduh, vazduh–voda, zemlja–voda, voda–voda)
zamena ili ugradnja nove instalacije grejanja
ugradnja solarnih kolektora za toplu vodu
ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energijeizrada neophodne tehničke dokumentacije
Napomena: pojedine mere se mogu realizovati samostalno, a neke isključivo u kombinaciji (paketi mera).
KOLIKE SU SUBVENCIJE?
Za ostale građane:
do 50% za pojedinačne mere
do 65% za pakete mera
Za socijalno ranjive kategorije:
do 90% bespovratnih sredstava
Pravo prijave imaju vlasnici porodičnih kuća i stanova, korisnici objekata uz saglasnost vlasnika, objekti moraju biti legalno izgrađeni, a u objektu se mora stanovati tokom cele godine.
Posebni uslovi važe za lica iz socijalno ranjivih kategorija (energetski ugroženi kupci, korisnici socijalne pomoći, najniže penzije, lica sa invaliditetom i dr.).
Nekoliko je razloga za samu prijavu:
manji računi za energiju
veći komfor u domu
povećana vrednost nekretnine
manje zagađenje i zdravija životna sredina
značajna finansijska podrška države i opštine
Kako da se prijavite?
Sve informacije, kompletan tekst Javnog poziva, prijavni obrasci i spisak ovlašćenih privrednih subjekata dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji GO Voždovac https://vozdovac.rs/energetska-efikasnost-za-gradjane/
Poziv je otvoren do utroška sredstava, zato se građanima preporučuje da prijave podnesu što pre.
