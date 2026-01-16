GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC OTVORILA PRIJAVE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ZAMENU STOLACIJE Evo ko može da se prijavi i za koga važe POSEBNI uslovi!

Gradska opština Voždovac ponovo poziva sve zainteresovane građane da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova, u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Poziv je otvoren za sve građane GO Voždovac, kao i građane iz socijalno ranjivih kategorija, za koje su obezbeđeni znatno veći iznosi subvencija.

Građani mogu da konkurišu za sledeće mere:

zamena spoljne stolarije (prozori i vrata)

termička izolacija fasade, krova ili tavanice

zamena kotlova (gas, biomasa – pelet)

gradnja toplotnih pumpi (vazduh–vazduh, vazduh–voda, zemlja–voda, voda–voda)

zamena ili ugradnja nove instalacije grejanja

ugradnja solarnih kolektora za toplu vodu

ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energijeizrada neophodne tehničke dokumentacije

Napomena: pojedine mere se mogu realizovati samostalno, a neke isključivo u kombinaciji (paketi mera).

KOLIKE SU SUBVENCIJE?

Za ostale građane:

do 50% za pojedinačne mere

do 65% za pakete mera

Za socijalno ranjive kategorije:

do 90% bespovratnih sredstava

Pravo prijave imaju vlasnici porodičnih kuća i stanova, korisnici objekata uz saglasnost vlasnika, objekti moraju biti legalno izgrađeni, a u objektu se mora stanovati tokom cele godine.

Posebni uslovi važe za lica iz socijalno ranjivih kategorija (energetski ugroženi kupci, korisnici socijalne pomoći, najniže penzije, lica sa invaliditetom i dr.).

Nekoliko je razloga za samu prijavu:

manji računi za energiju

veći komfor u domu

povećana vrednost nekretnine

manje zagađenje i zdravija životna sredina

značajna finansijska podrška države i opštine

Kako da se prijavite?

Sve informacije, kompletan tekst Javnog poziva, prijavni obrasci i spisak ovlašćenih privrednih subjekata dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji GO Voždovac https://vozdovac.rs/energetska-efikasnost-za-gradjane/

Poziv je otvoren do utroška sredstava, zato se građanima preporučuje da prijave podnesu što pre.

Autor: Pink.rs