AKTUELNO

Beograd

GRADSKA OPŠTINA VOŽDOVAC OTVORILA PRIJAVE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA ZAMENU STOLACIJE Evo ko može da se prijavi i za koga važe POSEBNI uslovi!

Izvor: Dnevnik, Foto: Unsplash.com ||

Gradska opština Voždovac ponovo poziva sve zainteresovane građane da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje energetske efikasnosti porodičnih kuća i stanova, u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane“, koji se realizuje u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike.

Poziv je otvoren za sve građane GO Voždovac, kao i građane iz socijalno ranjivih kategorija, za koje su obezbeđeni znatno veći iznosi subvencija.

Građani mogu da konkurišu za sledeće mere:

zamena spoljne stolarije (prozori i vrata)

termička izolacija fasade, krova ili tavanice

zamena kotlova (gas, biomasa – pelet)

gradnja toplotnih pumpi (vazduh–vazduh, vazduh–voda, zemlja–voda, voda–voda)

zamena ili ugradnja nove instalacije grejanja

ugradnja solarnih kolektora za toplu vodu

ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energijeizrada neophodne tehničke dokumentacije

Napomena: pojedine mere se mogu realizovati samostalno, a neke isključivo u kombinaciji (paketi mera).

KOLIKE SU SUBVENCIJE?

Za ostale građane:

do 50% za pojedinačne mere

do 65% za pakete mera

Za socijalno ranjive kategorije:

do 90% bespovratnih sredstava

Pravo prijave imaju vlasnici porodičnih kuća i stanova, korisnici objekata uz saglasnost vlasnika, objekti moraju biti legalno izgrađeni, a u objektu se mora stanovati tokom cele godine.

Posebni uslovi važe za lica iz socijalno ranjivih kategorija (energetski ugroženi kupci, korisnici socijalne pomoći, najniže penzije, lica sa invaliditetom i dr.).

Nekoliko je razloga za samu prijavu:

manji računi za energiju

veći komfor u domu

povećana vrednost nekretnine

manje zagađenje i zdravija životna sredina

značajna finansijska podrška države i opštine

Kako da se prijavite?

Sve informacije, kompletan tekst Javnog poziva, prijavni obrasci i spisak ovlašćenih privrednih subjekata dostupni su na zvaničnoj internet prezentaciji GO Voždovac https://vozdovac.rs/energetska-efikasnost-za-gradjane/

Poziv je otvoren do utroška sredstava, zato se građanima preporučuje da prijave podnesu što pre.

Autor: Pink.rs

#Opština

#Voždovac

#sredstva

#stolarija

#zamena

POVEZANE VESTI

Društvo

ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Javni poziv za mere energetske efikasnosti u domaćinstvima do 29. aprila

Društvo

ŽELITE ZAMENU KOTLOVA, STOLARIJE I SOLARNIH PANELA? Stižu subvencije, evo ko može da se prijavi i koji su uslovi

Beograd

Surčin: Raspisan javni poziv za energetsku sanaciju kuća i stanova

Društvo

NOVIH 50 MILIONA DINARA OD DRŽAVE! Poziv otvoren do 11. oktobra: Evo ko sve može da se prijavi za pomoć

Društvo

Ministarstvo privrede produžilo Javni poziv za bespovratna sredstva za žene

Društvo

Stiže nova pomoć države za građane! Izdvojeno 25,2 miliona dinara: Evo kako da se prijavite