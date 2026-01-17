VAŽNO ZA NOVI BEOGRAD: Deo Tošinog bunara bez vode u ponedeljak – obezbeđene auto-cisterne

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži i stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda, stanari dela ulice Tošin bunar na Novom Beogradu ostaće bez vode u ponedeljak, 19. januara.

Radovi će se izvoditi u periodu od 09:00 do 20:00 sati.

Ko ostaje bez vode?

Isključenje se odnosi na potrošače u sledećim brojevima u ulici Tošin bunar:

181, 181a, 181b i 181v.

Obezbeđene cisterne i apel građanima

Iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ saopštili su da je za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena auto-cisterna. Ipak, apeluje se na sve potrošače u pomenutoj zoni da blagovremeno pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Ukoliko osetite probleme sa vodosnabdevanjem, a ne nalazite se na spisku planiranih radova, preporučuje se da proverite zvanični spisak trenutnih kvarova na sajtu Vodovoda.

Autor: Dalibor Stankov