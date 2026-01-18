Noć u Beogradu: Ni ova nije prošla bez povreda, čak dve saobraćajne nezgode!

Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba lakše povređena, saopšteno je iz Hitne pomoći.

U službi Hitne pomoći navode da su njihove ekipe tokom noći obavile ukupno 84 intervencije, od kojih je deset bilo na javnom mestu.

Kako je navedeno, za pomoć su se najčešće javljali srčani bolesnici, zbog bola u grudima i gušenja, kao i astmatičari i drugi hronični pacijenti.

Na javnim mestima najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih lica.

Autor: Jovana Nerić