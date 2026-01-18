AKTUELNO

Beograd

PAŽNJA, BEOGRAĐANI! Sutra se zatvaraju ključne ulice na Čukarici i u Zemunu: GSP menja trase zbog Bogojavljenske litije, evo detaljnog plana!

Povodom velikog hrišćanskog praznika Bogojavljenja, sutra će se u Beogradu održati svečane litije na Čukarici i u Zemunu, zbog čega će doći do značajnih izmena u režimu rada javnog gradskog prevoza, saopštilo je JKP GSP "Beograd".

Svi koji planiraju kretanje ovim delovima grada sutra pre podne, trebalo bi da se naoružaju strpljenjem jer će pojedine ulice biti povremeno potpuno zatvorene za saobraćaj uz asistenciju policije.

ČUKARICA: Od Hrama do Ade Ciganlije

Svečana litija u organizaciji opštine Čukarica održaće se sutra u periodu od 10.45 do 11.30 časova. U tom intervalu biće zatvorene sledeće ulice:

- Kirovljeva (od Hrama Svetog Đorđa do raskrsnice sa Visokom)

- Visoka (od Kirovljeve do Radničke)

- Radnička (od Visoke do samog ulaza u Adu Ciganliju)

Iz GSP-a naglašavaju da vozila javnog prevoza neće menjati trasu, već će čekati na samoj trasi dok litija ne prođe i saobraćaj se ne normalizuje.

ZEMUN: Svečana litija i vađenje Časnog krsta

U Zemunu će se manifestacija vađenja Časnog krsta iz Dunava i vodoosvećenje održati uz veliku litiju u periodu od 09.00 do 12.00 časova. Tokom ovog vremena, povremeno će za saobraćaj biti zatvorene ključne zemunske ulice:

- Njegoševa

- Karamatina

- Glavna

- Gospodska

Kej oslobođenja (sve do Bogojavljenskog platoa kod restorana "Venecija")

Baš kao i na Čukarici, vozila gradskog prevoza će prolazak litije čekati na trasi.

Apelujemo na sve vozače da sutra izbegavaju ove delove grada u navedenim terminima ili da koriste alternativne pravce kako bi izbegli nepotrebna zadržavanja.

Autor: Dalibor Stankov

