VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NOVOBEOGRAĐANE: Delovi opštine sutra bez vode – obezbeđena autocisterna!

Zbog radova na stavljanju novopoloženog cevovoda u funkciju, sutra, u ponedeljak 19. januara, pojedini delovi Novog Beograda ostaće bez vodosnabdevanja, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Isključenje je planirano u periodu od 9 do 20 časova, a bez vode će ostati potrošači u sledećem delu opštine:

Ulica Tošin bunar (brojevi 181, 181a, 181b i 181v).

Iz „Vodovoda“ apeluju na sugrađane koji žive na ovim adresama da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za najnužnije potrebe, tokom trajanja radova, biće obezbeđena autocisterna sa pijaćom vodom.

Gde se informisati?

Potrošači se za dodatne informacije mogu obratiti:

- Servisnom centru Grada Beograda: na broj 11-0-11.

- Besplatnom broju (fiksna telefonija): 0800 11-00-11.

- Zvaničnom sajtu: informacije o svim planiranim radovima dostupne su na www.bvk.rs.

Autor: Dalibor Stankov