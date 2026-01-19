AKTUELNO

Beograd

U ledenom Dunavu u Batajnici plivalo se za Časni krst

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen YouTube/Batajnica Offocial ||

Danas je na Bogojavljanje u Batajnica održano tradicionalno Plivanje za Časni krst, koje je i ove godine okupilo veliki broj vernika i plivača.

Plivanje je održano na Dunavu, na potezu Širokog puta u Batajnici, a učesnici su u vodu ušli tačno u 13 časova. Temperatura vode bila je ispod jednog stepena, što nije obeshrabrilo hrabre plivače koji su, poštujući običaj, zaplivali za časni krst.

Program obeležavanja Bogojavljenja započet je liturgijom u Hram Svetog Jovana Šangajskog. Nakon liturgije, vernici su učestvovali u litiji koja je prošla kroz centar Batajnice, da bi se potom uputili ka obali Dunava.

Uz prisustvo građana i vernika, manifestacija je protekla u mirnoj i dostojanstvenoj atmosferi, uz poštovanje tradicije i bogojavljenskih običaja koji se u Batajnici neguju dugi niz godina.

