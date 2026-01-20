AKTUELNO

Beograd

SUTRA BEZ STRUJE: Delovi Beograda ostaju u mraku - evo gde su planirani radovi!

Izvor: Pink.rs, Foto: freepik.com ||

Zbog neophodnih radova na unapređenju elektrodistributivne mreže, pojedini potrošači u Beogradu sutra će biti bez električne energije. Isključenja su planirana na dve opštine, a radovi će trajati veći deo dana.

Elektromreža Srbije najavila je radove za sredu, 21. januar, a bez struje će ostati sledeće lokacije:

- Savski venac (09:00 - 15:00)

- Bulevar oslobođenja: bb

- Voždovac (09:00 - 15:00)

- Bulevar oslobođenja: broj 333

VAŽNA NAPOMENA ZA POTROŠAČE:

Nadležni savetuju građane da pre početka radova isključe osetljive električne uređaje kako bi se izbegla oštećenja prilikom ponovnog uključivanja sistema.

Takođe, napominje se da u slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi za drugi termin, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena.

Autor: Dalibor Stankov

